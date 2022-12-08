Наслідки російського обстрілу, фото: Сергій Гайдай

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Російські загарбники сильно обстрілюють звільнені села Красноріченської селищної громади Луганської області.

Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Найбільше дісталося Макіївці. Люди починають залишати населений пункт. Зранку евакуйовано 15 людей, — зазначає Гайдай.

Також, повідомляє чиновник, окупанти вчора трьома ракетами вдарили по селу Невське цієї ж громади. В результаті було зруйновано житловий будинок та господарчі споруди.

Глибина воронки — 9 метрів, ширина — 20. Люди знаходяться у підвалах, — зазначив Гайдай.

Гайдай додає, що за тиждень у Невське прилетіло 11 ракет.