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Наслідки російського обстрілу, фото: Сергій Гайдай
Рашисти сильно обстрілюють звільнені села Луганщини, жителі починають евакуюватися (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177582-rashysty-sylno-obstriluut-zvilneni-sela-luganschyny-jyteli-pochynaut-evakuuvatysya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сильно обстрілюють звільнені села Красноріченської селищної громади Луганської області.
Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Найбільше дісталося Макіївці. Люди починають залишати населений пункт. Зранку евакуйовано 15 людей, — зазначає Гайдай.
Також, повідомляє чиновник, окупанти вчора трьома ракетами вдарили по селу Невське цієї ж громади. В результаті було зруйновано житловий будинок та господарчі споруди.
Глибина воронки — 9 метрів, ширина — 20. Люди знаходяться у підвалах, — зазначив Гайдай.
Гайдай додає, що за тиждень у Невське прилетіло 11 ракет.
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