Бурульки можуть мати різну форму, фото:

https://racurs.ua/ua/n177583-prychynu-dyvnoyi-formy-burulok-vstanovyly-ucheni-foto.html

Ракурс

Учені з Торонтського університету (Канада) встановили, чому деякі з бурульок утворюються з брижами на зовнішній стороні, а інші — з гладенькою рівною поверхнею.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що фізики-експериментатори, вирощуючи в ході своїх досліджень бурульки із зразків води з різними забруднювачами — такими як хлорид натрію (сіль), декстроза (цукор) і флуоресцентний барвник — виявили, що домішки води потрапляють всередину бурульок, коли вони формуються, і згодом створюють шевронні візерунки, які сприяють ефекту брижів по всьому їхньому периметру.

Попередні теорії вважали, що брижі є результатом ефекту поверхневого натягу в тонкій плівці води, яка стікає по льоду під час його формування, — зазначають дослідники. — Тепер ми бачимо, що утворення пульсацій не залежить від поверхневого натягу. Це навіть не залежить тільки від зовнішніх характеристик льоду, а скоріше пов’язано з структурою домішок всередині льоду.

Раніше ці ж учені вже встановили, що присутність солі у воді відповідальна за неправильні, хвилясті форми бурульок, вирощених в лабораторії. Проте нові результати показують, що не тип домішок призводить до виникнення брижів, а просто сам факт присутності у воді чогось стороннього.

Ми протестували різні види домішок, і явища залишаються незмінними до тих пір, поки їх концентрації схожі, — наголошують дослідники. — Це узгоджується з ідеєю про те, що задіяні лише фізичні, а не хімічні процеси".

Хоча мотивацією для розкриття таємниці виникнення брижів є чиста цікавість до природних закономірностей, встановлення механізму цього процесу матиме важливі практичні застосування — включаючи боротьбу з накопичення льоду на літаках, кораблях і лініях електропередач.

Зазначається, що це відкриття вчених ще не дозволяє розв’язати вказані проблеми, проте надає більш глибоке розуміння явища.

Джерело: EurekAlert