Момент знищення позицій рф на Бахмутському напрямку показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177600-moment-znyschennya-pozyciy-rf-na-bahmutskomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.html

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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 8 грудня у Телеграм оприлюднило відео знищення російських позицій артилерією ЗСУ в районі Бахмута.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках воєнні злочинці рф зосереджують основні зусилля на наступі. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 30-ти населених пунктів. Серед них — Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.