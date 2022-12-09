Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Прогноз погоди на 10-11 грудня — синоптики очікують потепління

Прогноз погоди на 10−11 грудня — синоптики очікують потепління (КАРТА)

9 гру 2022, 13:58
999

Погода 10−11 грудня буде дощовою практично на всій території України, а стовпчики термометри навіть уночі показуватимуть плюсову температуру.





У суботу в усіх областях йтимуть дощі, а на Волині можлива злива. Також цими вихідними помітно потеплішає. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях повітря прогріється до +10−12°С. На сході, у центрі і заході країни термометри показуватимуть +6−9°С.

У Київській, Вінницькій, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря становитиме близько 3−5°С вище нуля. Вночі у північних та центральних областях країни очікується близько 0 °C.

Погода у неділю практично не відрізнятиметься від суботньої. Синоптики прогнозують найінтенсивніші опади у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

З понеділка на більшій частині території України пройдуть дощі, а в Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Львівську, Волинську, Рівненську області та Закарпаття прийдуть снігопади.

Нагадаємо, середня місячна температура у грудні прогнозується від 3 °C морозу до 2 °C тепла, що у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях на 1−1.5°С вище за норму, на решті території близько до норми. Місячна кількість опадів очікується на рівні 34−78 мм, в гірських районах місцями 81−105 мм, що в межах норми.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів