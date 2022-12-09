Міжнародний олімпійський комітет продовжив дію санкцій проти росії та білорусі

https://racurs.ua/ua/n177629-mijnarodnyy-olimpiyskyy-komitet-uhvalyv-rishennya-pro-sankciyi-proty-rosiyi-ta-bilorusi.html

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Міжнародний олімпійський комітет продовжив дію санкцій проти росії та білорусі.

Російських та білоруських атлетів й надалі відсторонено від виступів на турнірах, також діятиме заборона на проведення спортивних заходів у цих країнах.

Після 24 лютого МОК рекомендував усім міжнародним спортивним федераціям відсторонити росію та Білорусь від виступів на турнірах через участь у повномасштабному вторгненні рф в Україну. Після того президент МОК Томас Бах допускав можливість повернення спортсменів цих країн до виступів.

Проте у грудні члени Виконавчої ради МОК зазначили, що не збираються знімати відсторонення від російських та білоруських атлетів. А під час олімпійського саміту це рішення було затверджено.

Під час олімпійського саміту члени МОК проаналізували наслідки війни Московії в Україні. Переважна більшість представників Міжнародного олімпійського комітету погодилися з тим, що санкції проти росії та білорусі як проти держав, відповідальних за порушення олімпійського духу та хартії, мають залишитися.

Також у зверненні МОК перелічені санкції, які будуть й надалі діяти проти росії:

заборона на організацію проведення спортивних турнірів в росії та білорусі.

заборона на показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах.

відкликання олімпійських орденів у президента путіна.

Крім цього, саміт наголосив на солідарності стосовно українських атлетів та української олімпійської спільноти. Зокрема, у МОК наголосили, що й надалі докладатимуть зусиль для допомоги України підготувати сильну збірну на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться у 2024 та 2026 роках відповідно.