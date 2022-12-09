Сенсація у Катарі - хорвати вибили Бразилію у чвертьфіналі ЧС 2022

https://racurs.ua/ua/n177642-sensaciya-na-chs-2022-horvaty-vybyly-brazyliu-oglyad-matchu.html

Ракурс

Збірна Хорватії з футболу — перший півфіналіст чемпіонату світу з футболу 2022 року.

У серії пенальті хорвати перемогли Бразилію та повторили свій успіх чотирирічної давнини, коли на мундіалі 2018 року вони також виходили до півфіналу (понад те, Хорватія зіграла у фіналі).

Основний час матчу закінчився у нічию 0:0. Голи забивалися у додатковий час. Спочатку за Бразилію відзначився Неймар — 1:0.

Але за три хвилини до закінчення екстра-тайму Петкович зрівняв рахунок — 1:1.

У стартовому раунді плей-оф обидва сьогоднішні суперники вибили з турніру представників Азії. Чинні віцечемпіони світу з Хорватії в серії пенальті пройшли Японію, а бразильці не залишили шансів Південній Кореї.

І в цьому матчі довелося бити пенальті, щоб визначити переможця та півфіналіста. Влучнішими були хорвати, а їхній воротар Левакович стає справжнім героєм ЧС 2022, адже він знову зміг відбити удар з 11-метрової позначки. Ще одного разу бразильці поцілили у стійку.

Пропонуємо детальний відеоогляд цього матчу:

Хорватія втретє (та вдруге поспіль) дістається ½ фіналу світової першості. У 2018 році на цій стадії хорвати перемогли Англію.