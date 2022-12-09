ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла у Києві

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ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла
ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n177648-dtek-rozshyfruvav-rebusy-pro-novi-grafiky-vidkluchennya-svitla-u-kyievi.htmlРакурс
Від 9 грудня у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень.
У ДТЕК повідомили, що ці графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.
Нові графіки стабілізаційних відключень в Києві передбачають, що в будинках світло гарантовано буде тричі на добу по дві години.
Тим часом періоди без світла можуть сягати чотирьох годин тричі на добу.
Також є по три години три рази на добу, коли відключення можуть застосовувати, якщо зросте дисбаланс в системі, або не застосовуватимуть.
Графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
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