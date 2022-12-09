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Ракурс
ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла

ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла у Києві

9 гру 2022, 22:16
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Від 9 грудня у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень.





У ДТЕК повідомили, що ці графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

Нові графіки стабілізаційних відключень в Києві передбачають, що в будинках світло гарантовано буде тричі на добу по дві години.

Тим часом періоди без світла можуть сягати чотирьох годин тричі на добу.

Також є по три години три рази на добу, коли відключення можуть застосовувати, якщо зросте дисбаланс в системі, або не застосовуватимуть.

Графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
  • Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Джерело: Ракурс


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