ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла у Києві

ДТЕК розшифрував ребуси про нові графіки відключення світла

https://racurs.ua/ua/n177648-dtek-rozshyfruvav-rebusy-pro-novi-grafiky-vidkluchennya-svitla-u-kyievi.html

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Від 9 грудня у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень.

У ДТЕК повідомили, що ці графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

Нові графіки стабілізаційних відключень в Києві передбачають, що в будинках світло гарантовано буде тричі на добу по дві години.

Тим часом періоди без світла можуть сягати чотирьох годин тричі на добу.

Також є по три години три рази на добу, коли відключення можуть застосовувати, якщо зросте дисбаланс в системі, або не застосовуватимуть.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.