В Україні визначать пріоритетність включення електроенергії

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Уряд України визначив чотири пріоритетні групи для поставок електроенергії. Їх назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 9 грудня.

Насамперед електрику отримуватимуть:

критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні;

об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;

бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти — наприклад, хлібопекарні та молокозаводи;

житловий сектор.

Усім іншим даватимуть електроенергію після того, як будуть заживлені названі чотири групи.

Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими, — зазначив він.

Шмигаль доручив кільком відомствам розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Розуміємо, що такі пріоритети можуть викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни, — розповів прем'єр-міністр.

Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький 9 грудня заявив, що дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься щонайменше протягом зимового періоду.

Також він розповів, коли фахівці зможуть відновити обсяги генерації, які дозволять чітко дотримуватися планових графіків відключень.

9 грудня в енергосистемі України все ще зберігається значний дефіцит потужності після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Українські енергетики продовжують відновлювальні роботи, однак вони ускладнені російськими обстрілами та погодними умовами.

У південних областях все ще залишаються значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. Непроста ситуація зберігається й на Київщині, де зазнали ушкоджень об'єкти генерації.