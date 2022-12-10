США дозволили ЗСУ завдавати ударів по російській території. Фото:

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Сполучені Штати Америки дали «зелене світло» Україні для завдання ударів по території російської федерації.

У Пентагоні більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку рф. Американські військові лише наполягають, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій. Про це повідомляє The Times із посиланням на представника Міноборони США.

Ми не говоримо Києву «Не завдавайте ударів по росіянах». Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них, — зазначив представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві зазначили, що для ударів ЗСУ по території рф є єдине обмеження, яке полягає у тому, що цілями не повинні ставати російські сім’ї. Також не повинно бути спроб ліквідації конкретних осіб.

Нагадаємо, в уряді Німеччини вважають українські атаки на території росії реалізацією права на самооборону. Представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт нагадав, що Україна зазнає нападу з боку росії понад дев’ять місяців, тому має право захищатися не тільки на своїй території.

Джерело: The Times