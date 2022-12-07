Пожежа на аеродромі в Курську. Фото: NEXTA

https://racurs.ua/ua/n177553-u-rosiyi-ne-zalyshylosya-bezpechnyh-zon-financial-times-pro-potenciyni-udary-zsu.html

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Удари ЗСУ по російських стратегічних аеродромах показали, що Україна здатна вражати далекі цілі без західної зброї.

Також після цих атак стало відомо, що на території рф більше не залишилося безпечних зон. А самі удари по аеродромах є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування. Про це повідомляє американське видання Financial Times із посиланням на радника уряду України з питань оборони.

Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території росії, у тому числі в Сибіру, — зазначив він на умовах анонімності.

За інформацією FT, українська сторона публічно не взяла на себе відповідальність за удари та багато деталей залишаються секретними, що також характерне для інших операцій Києва, зокрема атака на базу РФ у Севастополі. Однак останні удари відрізняються не лише дальністю, але й тим, що вони зуміли просити російську систему протиповітряної оборони. Раніше ж російські стратегічні бази вважалися невразливими.

На думку аналітиків, одним із довгостроковим результатом атак може стати розосередження командуванням рф своїх літаків усередині країни, що допоможе захистити їх від нових атак, але ускладнить операції за їх участю.

Ці атаки… безумовно, зроблять росіян менш впевненими… Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку, — цитує видання представника західного міністерства оборони.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки не будуть заважати Україні розробити свої власні засоби завдання ударів великої дальності, які потенційно можуть бути націлені на територію країни-агресора росії.

Джерела: Financial Times