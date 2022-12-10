Керівництво РПЦ підтримало агресію проти України, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n177675-rosiyska-pravoslavna-cerkva-zradyla-boga-kuleba.html

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Російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в інтерв’ю виданню National Catholic Reporter.

Російська православна церква зрадила Бога. Усе, що вони роблять, — проти волі Божої. Я не вважаю ні морально, ні політично прийнятним бути пов’язаним із цією інституцією, — наголошує Кулеба.

Водночас він наголосив, що віряни мають право на свободу віросповідання і сповідуваннч своєї віри так, як вони цього бажають, проте Україна використовуватиме «всі доступні їй законні шляхи», щоб без вагань придушувати будь-які релігійні групи, «які хочуть знищити українську державність».

Кулеба нагадав, що низка російських православних священиків і деякі єпископи благословляли військові дії росії, переховували шпигунів і поширювали матеріали, вигідні рф.

У час війни, коли нація бореться за своє виживання, — наголосив він, — це неприпустимо.

З початку війни патріарх РПЦ Кирило став одним із ключових прихильників російського вторгнення в Україну, часто використовуючи релігійні слова, щоб благословити воєнні зусилля росії.

Джерело: National Catholic Reporter