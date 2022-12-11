Bloomberg: 12 країн ЄС виступили за зниження стелі цін на газ

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Дванадцять країн Євросоюзу вважають за необхідне знизити стелю біржових цін на газ.

Агентство Bloomberg повідомило 11 грудня, що план, поданий у жовтні, передбачає: обмеження ціни набирають чинності, якщо ціна контрактів на газ з постачанням наступного місяця на Амстердамській біржі TTF перевищить 275 євро за 1 МВт·год, а різниця зі світовими цінами на газ перевищить 58 євро. Чехія, яка головує в ЄС зараз, у грудні запропонувала встановити стелю цін на рівні 220 євро за 1 МВт·год, при цьому різниця зі світовими цінами на газ не повинна перевищувати 35 євро.

Проти цього виступили Німеччина, Нідерланди, Австрія, Угорщина та низка інших країн, які вказали, зокрема, що європейський ринок має залишатися конкурентним, особливо в умовах, коли ЄС намагається диверсифікувати джерела постачання газу.

Однак 12 країн ЄС, у тому числі Бельгія, Греція, Італія та Польща, за даними джерел Bloomberg, вважають, що стелю цін на газ, запропоновану Чехією, необхідно знизити. Про це розповіли Bloomberg європейські дипломатичні джерела. Крім того, на думку влади цих країн, дію механізму обмеження цін на газ необхідно поширити на всі європейські майданчики з продажу газу. Проти останнього заходу вже виступили Німеччина та Нідерланди.

Такі різні підходи, зазначає агентство, ставлять під загрозу досягнення угоди про запуск механізму обмеження цін на газ.

Наприкінці листопада — на початку грудня у країни ЄС виникли суперечності щодо встановлення стелі цін на російську нафту. Спочатку Єврокомісія рекомендувала встановити стелю на рівні 65 дол. за барель. Польща та країни Балтії наполягали на радикально нижчому рівні, аж до 30 доларів за барель. Після переговорів, які тривали кілька днів, країни, що входять до Євросоюзу, домовилися встановити стелю цін на рівні 60 дол. за барель.

Це рішення 5 грудня набуло чинності. Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з рф або експортуються з неї, на рівні 60 дол. за барель. Також санкції забороняють транспортувати, надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансову допомогу.