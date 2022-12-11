Дружини окупантів влаштовують скандали через грошові виплати. Фото:

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Громадяни країни-агресора російської федерації хочуть отримувати зиск від військових рф, які вчиняють воєнні злочини в Україні.

Через грошові виплати, які кремль платить загарбникам, навіть колишні дружини військових влаштовують скандали. Відповідну телефонну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України й 11 грудня оприлюднило її у Facebook.

Один з окупантів розповідає дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що «війна ніколи не закінчиться». Та у відповідь розповідає, що виплату у розмірі 50 тис. руб. оформили їхньому сину.

А саме в офісі соцзахисту, за словами жінки, виник скандал. Жінки загарбників сварилися, щоб довести свою першочерговість в отриманні допомоги.

Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини — всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там, — зазначає вона.

Дружина окупанта також розповідає чоловікові про нову хвилю мобілізації у рф, яка має розпочатися взимку 2023 року. Той відповідає, що «все може бути й народу не вистачає".

Нагадаємо, з перехопленої окупантами розмови випливло, що після втрат одного з кулеметних взводів командири відділень дезертують — втікають у росію. А мобілізованих за порушення дисципліни садять у ями та відправляють звідти на передову.