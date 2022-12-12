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Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко
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Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вранці завдали удару по місту Гірник Донецької області.
В результаті вісім людей було поранено, їх доставили до лікарні. Обсяги завданої обсягом шкоди встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, удар було завдано реактивними системами залпового вогню «Ураган».
Це — чергова атака російської армії на мирне населення, — наголошує Кириленко. — Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на небезпеку!
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