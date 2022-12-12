Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

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Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вранці завдали удару по місту Гірник Донецької області.

В результаті вісім людей було поранено, їх доставили до лікарні. Обсяги завданої обсягом шкоди встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, удар було завдано реактивними системами залпового вогню «Ураган».