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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Вісім поранених — рашисти з РСЗВ «Ураган» обстріляли місто на Донеччині (ФОТО)

12 гру 2022, 11:15
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Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вранці завдали удару по місту Гірник Донецької області.





В результаті вісім людей було поранено, їх доставили до лікарні. Обсяги завданої обсягом шкоди встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, удар було завдано реактивними системами залпового вогню «Ураган».

Це — чергова атака російської армії на мирне населення, — наголошує Кириленко. — Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на небезпеку!

Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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