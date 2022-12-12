ЗНО у 2023 році неможливе, у Раді пропонують зробити іноземну предметом НМТ на вибір

https://racurs.ua/ua/n177734-zno-u-2023-roci-nemojlyve-u-radi-proponuut-zrobyty-inozemnu-predmetom-nmt-na-vybir.html

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Міністерство освіти і науки розглядає проведення національного мультипредметного тесту як альтернативу традиційному ЗНО у 2023 році. Причиною відмови від ЗНО у відомстві називали перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливість охоплення тестуванням потенційних вступників до українських університетів, які тимчасово перебувають за кордоном.

Про те, що провести ЗНО в традиційному форматі неможливо, але Міністерство освіти і науки не планує відмовлятися від тестування в традиційному форматі, в коментарі Освіта.ua повідомив генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров.

За його словами, неможливість проведення ЗНО передусім повʼязана з питаннями безпеки та проблемами логістики.