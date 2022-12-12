Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗНО у 2023 році неможливе, у Раді пропонують зробити іноземну предметом НМТ на вибір
ЗНО у 2023 році неможливе, у Раді пропонують зробити іноземну предметом НМТ на вибірhttps://racurs.ua/ua/n177734-zno-u-2023-roci-nemojlyve-u-radi-proponuut-zrobyty-inozemnu-predmetom-nmt-na-vybir.htmlРакурс
Міністерство освіти і науки розглядає проведення національного мультипредметного тесту як альтернативу традиційному ЗНО у 2023 році. Причиною відмови від ЗНО у відомстві називали перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливість охоплення тестуванням потенційних вступників до українських університетів, які тимчасово перебувають за кордоном.
Про те, що провести ЗНО в традиційному форматі неможливо, але Міністерство освіти і науки не планує відмовлятися від тестування в традиційному форматі, в коментарі Освіта.ua повідомив генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров.
За його словами, неможливість проведення ЗНО передусім повʼязана з питаннями безпеки та проблемами логістики.
Тим часом у Раді пропонують зробити іноземну предметом НМТ на вибір. У парламенті зареєстрований законопроєкт, яким запропоновано зробити обовʼязковими предметами національного мультитесту лише українську мову та математику, а інші два предмети запропонувати учасникам НМТ на вибір.
Зокрема, депутати пропонують законодавчо визначити, що кожен вступник має скласти два тести НМТ.
Перший тест — із двох обов’язкових предметів (українська мова та математика), однаковий для всіх.
Другий тест — із двох предметів за вибором:
перший предмет — на вибір історія України / одна з іноземних мов;
другий предмет — на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).
Авторами законопроекту є голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій та група народних депутатів. Законопроект є альтернативним до урядового законопроекту, запропонованого МОН, щодо форми проведення НМТ у 2023 році.
Тобто, на відміну від схеми запропонованої МОН, яка передбачає проведення обов’язкового тесту з чотирьох предметів — української мови, математики, історії України та іноземної мови, альтернативним законопроектом запропонована полегшена модель НМТ, що не передбачає обов’язкового складання історії або іноземної мови.
За словами співавторки законопроекту, народної депутатки Наталії Піпи, така ініціатива викликана неможливістю нормального навчання у сьогоднішніх умовах.
Попри те, що я завжди була за максимальне навчання, зараз, розуміючи умови війни, перебування у бомбосховищах і подекуди неможливість навчання навіть онлайн, вважаю, що важливо залишити для обов’язкового тестування меншу кількість навчальних предметів, натомість більше дати за вибором учасників тестування, — зазначає Піпа.
Раніше у Мінфіні повідомляли, що у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 215 млн грн на проведення ЗНО і цей захід держава здатна профінансувати.
Уряд у листопаді схвалив проект закону, який дозволить МОН провести вступну кампанію за аналогією із 2022 роком та організувати вступ до вишів у 2023 році за результатами мультипредметного тесту (НМТ). Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра буде проведений в особливому порядку, що буде визначений МОН.
.