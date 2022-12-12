Бронеавтомобіль Maxxpro витримав влучання із гранатомета

https://racurs.ua/ua/n177743-broneavtomobil-maxxpro-vytrymav-vluchannya-iz-granatometa-video.html

Ракурс

Під час бойового зіткнення українських військ із окупантами бронеавтомобіль International Maxxpro витримав попадання з кулеметів і гвинтівок та зупинив постріл із протитанкового гранатомету.

Відео пошкодженої машини оприлюднили у соцмережах.

На цих кадрах видно, що переданий США в рамках міжнародної військової допомоги бронеавтомобіль M1224 Maxxpro витримав чисельні влучання зі стрілецького озброєння та гранатометів чим зміг врятувати свій екіпаж.

На відео видно місця влучань. Автор зазначає, що по автомобілю вели вогонь зі снайперських гвинтівок. Алюмінієва броня та бронескло успішно втримали влучання куль калібру 7,62 мм у борт.

«Мілітарний» звернув увагу на протитанкову кумулятивну гранату ПГ-7В, що застрягла в кормовій апарелі бронеавтомобіля, так і не спрацювавши. Гранату можна упізнати за характерним хвостовиком, що стирчить із корпусу апарелі.

Видання пише: якби кумулятивний боєприпас спрацював, це неодмінно призвело б до знищення броньовика та загибелі десанту в бронекапсулі.

International MaxxPro — бронетранспортер виробництва американської компанії Navistar International, прийнятий на озброєння США в 2007 році для термінового переозброєння військ в Іраку. Колісна бронемашина класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом і підвищеною прохідністю призначена для перевезення військовослужбовців поблизу лінії фронту.

У конструкції машини використовується броньована капсула для екіпажу з V-подібною формою нижньої частини корпусу, що підвищує захист від підриву на мінах. V-подібна нижня частина корпусу розсіює енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою від автомобіля, щоб захистити його пасажирів. Цей MRAP належить до 1 і 2 категорії захисту стандарту STANAG 4569 залежно від компонування.

Виробник зазначає, що MaxxPro здатний захистити екіпаж від підриву на міні потужністю до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Загальна маса машини залежить від модифікації і становить від 12,7 до 13,4 тонн.

У бронемашині розміщується три члени екіпажу (водій, командир та навідник) та до шести десантників.

На даху бронеавтомобіля розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібром 7,62-мм або 12,7-мм або автоматичного гранатомету Mk.19.