До білорусі прилетіли три російських винищувачі МіГ-31

https://racurs.ua/ua/n177770-rosiyany-perekynuly-v-bilorus-sche-try-vynyschuvachi-mig-31.html

Ракурс

Активісти «Беларуского Гаюна» повідомили, що до білорусі прилетіли три російських винищувачі МіГ-31. Ці літаки здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал».

Саме ці винищувачі здатні запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» на відстані 2 тис. км.

росія прийняла «Кинджали» на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у білорусі. Вперше армія московитів відправила їх у білорусь в листопаді.

росія іноді запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, певно, дуже обмежені. Вона продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. З погляду поразки додаткових цілей на території України. Швидше за все, вона здійснила розгортання ракет в основному для того, щоб направити повідомлення Заходу і представити білорусь як усе більш замішану у війні, — вважає британська розвідка.

Крім того, у білорусі до кордону з Україною перекидають ще один підрозділ Збройних сил. За інформацією «Беларускі Гаюн», до Брестської області, ближче до кордону з Україною, перекидають підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. І, зокрема: