Рада скасувала мито та ПДВ на імпорт генераторів і Starlink

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Рада звільнила ввезення Starlink і генераторів від сплати мита та ПДВ, у тому числі і для фізичних осіб. Відповідний законопроєкт сьогодні підтримали у другому читанні.

За відповідні рішення проголосували понад 324 народних депутатів.

Ця норма діятиме до травня 2023 року.

Крім того, нардепи дозволили зберігати до 2 тис. л палива без ліцензії. Про великі обсяги треба буде повідомити податкову службу за декларативним принципом, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада також звільнила технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

Раніше заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що метою законопроєктів № 8196/8197 є «запровадження короткострокових стимулювальних податкових та митних пільг для відновлення енергетичної інфраструктури».