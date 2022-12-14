Білорусь звозить військову техніку до кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n177792-bilorus-zvozyt-viyskovu-tehniku-do-kordonu-z-ukrayinou-karta.html

Ракурс

Армія білорусі разом з російськими воєнними злочинцями залізницею та автомобільними шляхами звозять військову техніку до кордону з Україною у Брестській області.

Про це 14 грудня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зокрема, впродовж 13 грудня у прикордонних районах білорусі спостерігався рух КамАЗу КУНГ, Уралу КУНГ армії росії. Також трасою Р17 в напрямку Пінська (розташованого за 30 км від кордону з Рівненською областю) рухалася колона збройних сил білорусі: щонайменше 25 БТРів, 30 тентових МАЗів з солдатами, МБТС «Кайман», три міномети, два бензовози, командно-штабна машина Р-145БМ, два тентових Урали, чотири Урали КУНГ, два тентових Газ- Газ-66 КУНГ, чотири бензовози, ЗіЛ-131 КУНГ, УАЗ 396, машина швидкої допомоги та дві польові кухні.

Також із залізничної станції Смолевичі в Брест рухався ешелон армії білорусії: 27 БТР, три МБТС «Кайман», 15 тентових МАЗів, сім Уралів КУНГ, Урал тентовий, два бензовози, Газ-66 КУНГ, УАЗ 396, три вантажних вагони з боєприпасами і шість пасажирських вагонів.

Окрім цього, в Брест рухалися два бензовози та три цивільні трали з пасажирськими вагонами РЖД.