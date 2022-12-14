Зеленський збирав Ставку головнокомандувача — окрема увага ППО і кордону

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Президент Володимир Зеленський 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії росії.

Також військово-політичне керівництво держави проаналізувало останні дії ворога та шляхи протидії намірам рф.

Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України, — йдеться у повідомленні.

Також продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони України й захисту енергетичної інфраструктури. Учасники засідання розглянули перебіг відновлення енергосистеми.

У засіданні взяли участь:

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний;

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;

міністр оборони Олексій Резніков;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко;

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський;

командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, очільники силових відомств і правоохоронних органів.