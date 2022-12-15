Канада відновила санкції проти обладнання для «Північного потоку»

Канцлер Німеччини Шольц біля турбіни для "Північного потоку"

https://racurs.ua/ua/n177831-kanada-vidnovyla-sankciyi-proty-obladnannya-dlya-pivnichnogo-potoku.html

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Уряд Канади вирішив поновити санкції проти обладнання для російського трубопроводу «Північний потік-1».

Канада скасовувала їх для того, щоб на заводі в Монреалі можна було відремонтувати турбіну Siemens для роботи цієї гілки.

Ця історія почалася влітку 2022 року, коли росія потрапила під міжнародні санкції, але від «Північного потоку» залежало постачання газом Європи. Тоді на прохання Німеччини Канада відклала частину санкцій для ремонту турбіни. Проте «Газпром» сам не поспішав забирати її та вводити в експлуатацію.

Трубопровід дном Балтійського моря зупинили на ремонт 31 серпня, але він так і не запрацював. Наприкінці вересня в результаті підводного вибуху (хто його організував і здійснив, поки не відомо) він взагалі перестав працювати.

Тепер уряд Канади, як пише Reuters, дійшов висновку, що володимир путін «ніколи і не збирався повертати „Північний потік-1“ до повноцінної експлуатації».

У спільній заяві міністра закордонних справ Мелані Джолі та міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона йдеться про те, що рішення уряд ухвалив після тісної співпраці з Україною, Німеччиною та іншими європейськими союзниками.