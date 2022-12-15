59 ОМБ показала удари ПТРК по техніці ворога, а підрозділ "Дайвер" - знищення російського танку "Прорив"

https://racurs.ua/ua/n177836-59-omb-pokazala-udary-ptrk-po-tehnici-voroga-a-pidrozdil-dayver-znyschennya-rosiyskogo-tanku.html

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Про те, як ЗСУ щодня насипають ворогу, українці стежать у ранкових зведеннях Генштабу по бойових втратах противника. Цифри там невпинно зростають.

Докладають до цього руку і воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

Днями наші бійці з протитанкового підрозділу «мінуснули» орківський танк та дві самохідні артилерійські установки із ПТРК «Стугна». З усім начинням… Ювелірна робота! — прокоментували відео роботи підрозділу ПТРК у прес-службі бригади.

Військові також опублікували відповідне відео з поля бою.

Журналіст Юрій Бутусов показав, як інший підрозділ «птуристів» — ПТРК «Дайвер» — вперше показав унікальний бій — знищення найбільш захищеного та новітнього російського танку Т-90М «Прорив».

Його експортна вартість 5 млн дол. Танк українські бійці знищили пострілом ракети «Стугна». Бутусов, коментуючи відео, написав, що вперше на відео знищення ПТРК чітко видно характерний силует «Прорива». За його словами, результативний бій стався під Бахмутом.