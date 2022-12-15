Військовий літак загорівся в російському новосибірську. Фото:

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Пожежі на стратегічно важливих об'єктах в росії виникають регулярно.

Так, 15 грудня в міжнародному аеропорту «Толмачево» у російському новосибірську літак Ан-12 здійснив вимушену посадку, після чого загорівся прямо на злітній смузі. Ця повітряна машина входила до складу експериментальної авіації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

О 12.57 за місцевим часом екіпаж літака Ан-12 здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачево» через відмову силової установки. Спостерігалося горіння в правій частині крила в районі четвертого двигуна. Аварійно-рятувальними службами аеропорту займання було ліквідовано, — цитують медіа прес-службу аеропорту.

У мережі вже з’явилося відео пожежі. На карах можна побачити, що поблизу літака на злітно-посадковій смузі знаходиться кілька пожежних машин.

Як відомо, Ан-12 — тактичний військово-транспортний літак. Його використовують для перекидання десанту або військових вантажів.

Нагадаємо, 15 грудня у Східному Сибіру після вибуху горів нафтопереробний завод Ангарської нафтохімічної компанії, який входить до держкорпорації «Роснефть». Внаслідок вибуху та пожежі є загиблі й поранені.