Сотні окупантів зазнали поранень внаслідок удару ЗСУ на Запоріжжі. Фото:

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Армія російської федерації продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні.

Зокрема, в районах Токмака, Пологів та Бердянська Запорізької області українські військові 13 грудня завдали потужних ударів по позиціях ворога, що призвело до поранень понад 200 окупантів. Також були знищені два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 15 грудня.

Зазначається, що у Мелітополі лікарні та морги вже переповнені тілами росіян, тому трупи загарбників та поранених перевозять до окупованого Криму. Тим часом окупанти для укомплектування командної ланки набирають офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Цих «бійців» відправляють відразу на фронт.

Повітряні сили завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

У Генштабі додали, що росіяни намагаються вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках й намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому — наростити угруповання.

Нагадаємо, 14 грудня Збройні сили України відбили атаки армії росії біля 14 населених пунктів у трьох областях — Харківській, Донецькій та Луганській.