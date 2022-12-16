Полтава і Харків знеструмлені, в Миколаєві і Сумах аварійні відключення

https://racurs.ua/ua/n177866-poltava-i-harkiv-znestrumleni-v-mykolaievi-i-sumah-avariyni-vidkluchennya.html

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Полтава залишилася без електроенергії. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай. Також внаслідок масованої ракетної атаки росії було знеструмлено Харків. Мер Харкова Ігор Терехов вказав, що місто повністю знеструмлене, зупинилося метро.

Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання. Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналу тривоги! — написав у Телеграм очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

На Миколаївщині працює ППО. В області та Миколаєві світло вимикатимуть аварійно.

Окрім цього, у Києві пролунали вибухи у Дніпровському і деснянському районах. Також повідомляється про повторні вибухи в Запоріжжі та вибухи на Житомирщині.