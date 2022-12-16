Екстрені аварійні відключення запроваджують в Україні

https://racurs.ua/ua/n177869-ekstreni-avariyni-vidkluchennya-zaprovadjuut-v-ukrayini.html

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По всій території України 16 грудня запроваджують екстрені аварійні відключення через масований ракетний удар росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він вказав, що були «прильоти» в енергооб'єкти в декількох областях.

Просимо з розумінням ставитись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо- і теплопостачання, — зазначив чиновник.

Держслужба України з надзвичайних ситуацій, електрики та аварійні служби працюють на місцях влучань російських ракет.

У разі необхідності українцям рекомендують користуватися «Пунктами незламності».