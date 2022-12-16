Ракетний удар по Кривому Розі - двоє загиблих

https://racurs.ua/ua/n177872-raketnyy-udar-po-kryvomu-rozi-dvoie-zagyblyh.html

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Ракетний удар воєнних злочинців росії по житловому будинку в Кривому Розі забрав життя щонайменше двох українців. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Шестеро осіб дістали поранення, серед них троє дітей. Всі у лікарні, — написав чиновник.

У будинку зруйновано під’їзд.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України вранці 16 грудня російська ракета поцілила по місту.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко згодом повідомив, що під завалами житлового будинку можуть бути люди.

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські військові вперше запускали літаки Ту-95 з аеродрому Енгельс. Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час масованої атаки росія використовувала «все, що у них було, окрім дронів». Відомо, що було випущено понад 60 ракет по території України.

По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через влучання в енергооб'єкти в декількох областях.