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Журналістка зняла з борту літака, як російські ракети вибухають на території України
Журналістка зняла з борту літака вибухи російських ракет на території України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177880-jurnalistka-znyala-z-bortu-litaka-yak-rosiyski-rakety-vybuhaut-na-terytoriyi-ukrayiny-video.htmlРакурс
Журналістка зняла з борту літака, як російські ракети вибухають на території України
Рідкісні кадри зробила кореспондентка програми «Факти» телеканалу ICTV Ірина Шлепніна.
Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові, — йдеться в описі відео.
Відео опублікували у Facebook. Де саме в цей момент летів літак, не уточнюють.
Нагадаємо, 16 грудня в першій половині дня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти випустили по території країни 76 ракет, захисники збили 60 із них.
Ракети збивали в небі над Дніпропетровською, Вінницькою, Миколаївською й Херсонською областями, а також над Києвом. У Кривому Розі ракети влучили в житловий будинок, є руйнування, двоє людей загинули й не менше ніж восьмеро дістали поранення.
Є влучання в енергооб'єкти на сході й півдні країни, повідомили в Міненерго. По всій Україні ввели аварійні вимкнення світла.
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