Журналістка зняла з борту літака, як російські ракети вибухають на території України

https://racurs.ua/ua/n177880-jurnalistka-znyala-z-bortu-litaka-yak-rosiyski-rakety-vybuhaut-na-terytoriyi-ukrayiny-video.html

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Журналістка зняла з борту літака, як російські ракети вибухають на території України

Рідкісні кадри зробила кореспондентка програми «Факти» телеканалу ICTV Ірина Шлепніна.

Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові, — йдеться в описі відео.

Відео опублікували у Facebook. Де саме в цей момент летів літак, не уточнюють.

Нагадаємо, 16 грудня в першій половині дня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти випустили по території країни 76 ракет, захисники збили 60 із них.

Ракети збивали в небі над Дніпропетровською, Вінницькою, Миколаївською й Херсонською областями, а також над Києвом. У Кривому Розі ракети влучили в житловий будинок, є руйнування, двоє людей загинули й не менше ніж восьмеро дістали поранення.

Є влучання в енергооб'єкти на сході й півдні країни, повідомили в Міненерго. По всій Україні ввели аварійні вимкнення світла.