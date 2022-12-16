Тероборона збила з кулемета ракету - у Повітряних силах сумніваються

https://racurs.ua/ua/n177890-teroborona-kyyivschyny-zbyla-z-kulemeta-raketu-u-povitryanyh-sylah-sumnivautsya.html

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На Київщині загін територіальної оборони 16 грудня збив з кулемета ракету.

Про це йдеться у відео Associated Press.

«Це майже неможливо, але було зроблено» — боєць тероборони збив російську ракету з кулемета. Про це йдеться у відео Associated Press.



«Наш кулеметник — молодий і енергійний. У нього була миттєва реакція», — розповів командир загону Євген. pic.twitter.com/gztIkP9AOY — hromadske (@HromadskeUA) December 16, 2022

Командир загону Євген зауважив, що в ракету влучив кулеметник, ім’я чи позивний якого у відео не називають.

Хлопець молодий та енергійний. У нього була миттєва реакція. Коли він стріляв, від ракети летіли зелені іскри, а потім вона почала крутитися. Коли в неї влучили, полетіли іскри, вона увійшла хвостом і впала, — розповів він.

Але він це зробив. Усі бійці добре відреагували. Вони вміють стріляти, — підкреслив «Гера».

Як доказ військові показали уламки ракети. Припускається, що росіяни скерували ракету в один з енергетичних об'єктів регіону.

Не вірю, — сказав на це речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Новинарні».

Він прокоментував повідомлення 112 бригади ТрО ЗСУ про те, що боєць тероборони на Київщині збив російську ракету з кулемета.

Теоретично з кулемета збити можливо, але не з 7,62, а хіба з ДШК, і це треба бути вдалим суперснайпером, стріляти на випередження і т.д. «Шахеда» на швидкості 150 км/год збити дуже важко, а крилату ракету на 900 км/год?.. Це один шанс на мільйон, — сказав Ігнат. — Але це вже пішло в люди.

Водночас він зазначив, що, за повідомленням із Сухопутних військ, під час сьогоднішньої атаки рф групи й підрозділи СВ ЗСУ в центральному регіоні збили шість ворожих ракет.