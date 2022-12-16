путін до початку війни доручив Кадирову вбити Зеленського - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n177893-putin-do-pochatku-viyny-doruchyv-kadyrovu-vbyty-zelenskogo-the-wall-street-journal.html

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володимир путін, президент рф, до початку війни доручив лідеру Чечні рамзану кадирову вбити президента України Володимира Зеленського.

Таке розпорядження від президента росії голова Чечні отримав ще на початку лютого, за кілька тижнів до російського вторгнення, стверджує The Wall Street Journal із посиланням на дані української розвідки.

Також кадиров за допомогою чеченських підрозділів мав взяти Київ.

На одному з відео, яке опинилося у розпорядженні видання, один із високопоставлених чеченських силовиків звітує:

Ми починаємо рух. Понад 1500 осіб особового складу, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці.

Чеченські підрозділи увійшли до України вже 25 лютого, наступного дня після початку війни.

Втім, солдатам Кадирова так і не вдалося взяти під контроль українську столицю: одну колону бронетехніки з чеченцями знищили підступами до Києва, дві інші були змушені зупинити наступ.

Після провалу цієї операції Кадиров, за інформацією The Wall Street Journal, почав проводити у Чечні тіньову мобілізацію.

За відправлення на фронт представники голови Чечні, за словами співрозмовника, обіцяли місцевим жителям до 300 тис. рублів. Водночас деяких забирали на війну примусово, пригрозивши в’язницею у разі відмови.

Згодом призначення чеченських підрозділів на війні змінилося: з кінця літа з уродженців республіки формують загороджувальні загони, які, як розповіли WSJ представники української розвідки, не дозволяють відступати під час бою російським військовим.

Також кадировські бійці відповідають за «зачистку» окупованих населених пунктів — там вони шукають агентів СБУ, шпигунів та партизанів. За словами правозахисників, солдати з Чечні роблять «найбруднішу роботу», у тому числі катують людей.

Раніше газета The Times повідомляла, що доручення вбити президента України Зеленського також отримали найманці з ПВК «Вагнера».

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков, як передає ТАРС, назвав «повною нісенітницею» твердження про те, що путін доручив кадирову ліквідувати Зеленського.