Зеленський подякував ППО, яка знищила 60 ракет і попросив у партнерів більше ЗРК

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Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів України з проханням про надання систем ППО, які допоможуть рятувати життя людей від ракетних ударів росії.

Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ПВО. Це порятунок життів людей, — сказав глава держави.

Зеленський подякував підрозділам української ППО, які збили 16 грудня 80% запущених московитами ракет.

Відзначилися всі повітряні командування: «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід». А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київщину. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва, — заявив він у відеозверненні 16 за підсумками грудня.

Зеленський сказав, що розрахунок «ракетопоклонників з москви» не змінить баланс сил у цій війні. Президент сказав, що росія має ракети ще на кілька масованих ударів.

Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє, — наголосив він

Увечері п’ятниці керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.