ЗСУ зупинили просування окупантів поблизу 20 населених пунктів на Донбасі

ЗСУ зупинили просування окупантів на Донбасі. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n177897-zsu-zupynyly-prosuvannya-okupantiv-poblyzu-20-naselenyh-punktiv-na-donbasi.html

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Російські загарбники намагалися провести десятки атак на Донбасі, але їх просування було зупинене українськими військами.

Атаки ворога були відбиті в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 грудня.

А підрозділи українських ракетних військ і артилерії в суботу уразили п’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Водночас російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

А з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії противник обстріляв райони майже 90 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, на Донеччині українська артилерія розбила російську позицію та ліквідувала значну кількість окупантів на ній. Втрат ворог зазнав біля Озерянівки, яка знаходиться неподалік села Курдюмівка та на південь від міста Бахмут, за яке точаться важкі бої.