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Ракурс
Запуск іранських БПЛА по Україні. Фото:

Розвідка пояснила, чому рф більше не запускає з Криму іранські БПЛА по Україні

17 гру 2022, 10:50
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Країна-агресор росія перестала запускати дрони-камікадзе іранського виробництва з Криму.





Тепер ці безпілотники для атак по Україні ворог запускає з краснодарського краю росії. Саме звідти були здійснені останні запуски. Зазвичай окупанти запускали «Шахеди» з території окупованого півострова. Про це 17 грудня повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

За інформацією західної розвідки, росія боїться уразливості Криму, тому більше не запускає звідти дрони.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана з побоюваннями рф щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів з ймовірної точки прибуття зброї в росію, в астрахань, — зазначають в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що крайні запуски дронів-камікадзе іранського виробництва, які є на озброєнні окупантів, були здійснені з акваторії Азовського моря.

Джерело: Ракурс


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