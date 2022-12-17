Посилення ракетних атак по Києву пояснили в ISW. Фото:

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Ракетні удари по Києву російська федерація завдає з певною метою.

Війська рф посилюють свої удари по українській столиці, щоб розпалити суспільне невдоволення в Києві. Однак такі атаки навряд чи зломлять волю України. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни ISW.

Зазначається, що 16 грудня російські війська провели свою дев’яту широкомасштабну ракетну кампанію проти критично важливої енергетичної інфраструктури України та здійснили один із найбільших ракетних ударів по Києву. При цьому аналітики зазначають, що ці ракетні удари становлять значну загрозу для цивільних, але не покращують здатність окупантів наступати в Україні.

Нагадаємо, 16 грудня рф завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, але 60 вдалося збити системами ППО. Ворог уразив кілька обʼєктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. А у Кривому Розі влучання російської ракети в житловий будинок призвів до чотирьох смертей цивільних.