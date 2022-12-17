Різноробочі облаштовуватимуть оборонні споруди поблизу Бердянська. Фото: Укрінформ

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Російські солдати шукають у Маріуполі різноробочих для риття окопів на окупованих територіях.

Цивільних противник хоче залучити до облаштування оборонних споруд в районі міста Бердянськ на півдні Запорізької області. Про це 15 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram.

У Маріуполі через пабліки оголошень почали шукати різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі Бердянська, — зазначив він.

Зазначається, що окупанти обіцяють щоденну заробітну плату у 5 тис. руб., безкоштовну їжу та помешкання. Однак чомусь рити окопи пропонують лише росіянам або власникам «паспортів» фейкових республік ДНР чи ЛНР.

Також Андрющенко додав, що вербування на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, яке окупанти проводили раніше, закінчилось тим, що людей тримають в полі на Херсонщині без зарплати в нелюдських умовах.

Нагадаємо, російська федерація готується до оборони не лише окупованих територій України, але й території країни-агресора. Режим путіна залучає для обладнання оборонних рубежів різноробочих.

Так, російські компанії, що займаються наймом персоналу, масово набирають цивільних для риття окопів і будівництва інших військових укріплень на території анексованих областей України, а також на території бєлгородської області.