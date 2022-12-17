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Ракурс
У Мелітополі червоною фарбою облили пам’ятник Леніну, фото: Іван Федоров

Пам’ятник Леніну в Мелітополі облили червоною фарбою (ВІДЕО)

17 гру 2022, 16:24
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У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області, червоною фарбою облили пам’ятник більшовицькому вождю володимиру леніну, розташований неподалік від відділку «поліції», де рашисти влаштували одну з катівень цивільних полонених.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров зазначає, що рашисти щосили намагаються занурити місто у радянські часи — повертають вулицям колишні назви та розставляють пам’ятники тоталітарного режиму.

Але навіть після десяти місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній «рускій мір» ніколи не приживеться на українській землі. Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів, — наголошує міський голова.

Федоров додає, що це не перший такий випадок в окупованому місті:

  • тиждень тому «побілів» пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований у центрі міста біля обласного управління «поліції»;
  • до цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

У Мелітополі червоною фарбою облили пам’ятник Леніну, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


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