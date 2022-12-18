Українські атомні електростанції вийшли на планову потужність, фото:

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В Україні триває процес відновлення роботи енергосистеми після масштабних російських ударів.

Атомної електростанції вийшли на планову потужність, за винятком окупованої Запорізької АЕС, енергоблоки якої зупинені. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії.

Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина — як пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час дев’ятого ракетного удару, так і сезонне зниження температури, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що всім обленерго доведені ліміти споживання — при їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення.