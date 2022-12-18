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Росіяни контратакують біля Лиману і прикриваються дітьми на Запорізькому напрямку
Росіяни контратакують біля Лиману і прикриваються дітьми на Запорізькому напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n177948-rosiyany-kontratakuut-bilya-lymanu-i-prykryvautsya-ditmy-na-zaporizkomu-napryamku.htmlРакурс
Ворог намагається відновити втрачене становище на Лиманському напрямі.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ увечері 8 грудня.
На Запорізькому напрямку росіяни відновлюють залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах.
На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ.
Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, а також здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ. Постраждали громадянська інфраструктура та мирне населення.
Рашисти продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. У деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад.
При цьому навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади.
На тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. З 5 грудня військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В Горлівці мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.
Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів.
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