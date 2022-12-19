Окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Фото: Валенитин Резніченко

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Дніпропетровська область 19 грудня була обстріляна російськими окупантами.

Вночі загарбники атакували Нікопольський район із важкої артилерії та «Градів». Було випущено понад 60 снарядів. Під обстріли потрапили міста та села Червоногригорівської, Мирівської та Марганецької громад. Минулося без загиблих та постраждалих, але усюди багато руйнувань. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

Зазначається, що у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

А в Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. В одному з дворів виникла пожежа, яку вже загасили. Крім того, було пошкоджено й кілька електромереж.

Також, за словами Резніченка, захисники з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю два безпілотники типу «Шахед».

Нагадаємо, 18 грудня російські загарбники п’ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 59-річний чоловік.