Британська розвідка розповіла про тактику ПВК «Вагнера» під Бахмутом

Розвідка розповіла про тактику ПВК «Вагнера» під Бахмутом. Фото:

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Російська ПВК «Вагнера» продовжує відігравати важливу роль у затяжних боях у районі міста Бахмут Донецької області.

За останні місяці війни «вагнерівці» розробили наступальну тактику. Ця тактика передбачає використання великої кількості завербованих та погано навчених засуджених. Про це йдеться у зведенні Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Зазначається, що окремим окупантам, швидше за все, видають смартфони або планшети з комерційними супутниковими знімками, де позначені вісь просування та мета атаки. А командири взводів та вищі офіцери, ймовірно, залишаються в укритті та віддають накази по рації, отримуючи інформацію від невеликих безпілотних літальних апаратів.

Також британська розвідка вважає, що окремі групи та підрозділи отримують наказ прямувати за заздалегідь наміченим маршрутом, часто за вогневої підтримки, рідше — разом із бронетехнікою.

На думку фахівців, ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи «Вагнера» у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок в’язнів, яких група вважає витратним матеріалом.

Нагадаємо, 10 грудня в тимчасово окупованому місті Кадіївка на Луганщині пролунала низка вибухів. Влучаннями у місцевий готель була знищена база ПВК «Вагнера».