Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожих гелікоптери

https://racurs.ua/ua/n177983-syly-protypovitryanoyi-oborony-zsu-zbyly-dva-vorojyh-gelikoptery.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони ЗСУ 19 грудня збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та два райони зосередження живої сили противника, ідеться у зведенні ГШ ЗСУ станом на 18.00.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що гелікоптер Мі-8 розбився і згорів у Магаданській області рф. Він врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки.

Троє членів екіпажу начебто встигли евакуюватися до початку пожежі.