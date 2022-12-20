Візит путіна у «штаб війни» з Україною оцінила розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n177998-vizyt-putina-u-shtab-viyny-z-ukrayinou-ocinyla-rozvidka-brytaniyi.html

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Візит російського диктатора воєнного злочинця володимира путіна у «штаб війни» з Україною у британській розвідці назвали наміром продемонструвати «колективну відповідальність за провали у війні з Україною».

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 20 грудня у Твіттер.

16 грудня президент рф путін відвідав Об'єднаний штаб спеціальної військової операції. На відеозаписі путін зустрівся з низкою високопоставлених військових, включаючи начальника генерального штабу валерія герасимова та міністра оборони сергія шойгу. Він запропонував внести пропозиції щодо подальших кроків Спеціальної військової операції, — пише британська розвідка.

Таким чином, на думку Міноборони Британії, путін прагне зняти з себе відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволення населення мобілізацією.