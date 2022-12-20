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Ракурс
Візит путіна у «штаб війни» з Україною оцінила розвідка Британії

Візит путіна у «штаб війни» з Україною оцінила розвідка Британії

20 гру 2022, 10:45
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Візит російського диктатора воєнного злочинця володимира путіна у «штаб війни» з Україною у британській розвідці назвали наміром продемонструвати «колективну відповідальність за провали у війні з Україною».





Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 20 грудня у Твіттер.

16 грудня президент рф путін відвідав Об'єднаний штаб спеціальної військової операції. На відеозаписі путін зустрівся з низкою високопоставлених військових, включаючи начальника генерального штабу валерія герасимова та міністра оборони сергія шойгу. Він запропонував внести пропозиції щодо подальших кроків Спеціальної військової операції, — пише британська розвідка.

Таким чином, на думку Міноборони Британії, путін прагне зняти з себе відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволення населення мобілізацією.

Телевізійні кадри, ймовірно, були також покликані розвіяти чутки в соціальних мережах про відставку генерала герасимова, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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