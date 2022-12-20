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Ракурс
У Чорне море вийшли шість російських кораблів - ВМС ЗСУ

У Чорне море вийшли шість російських кораблів — ВМС ЗСУ

20 гру 2022, 13:50
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Окупаційні війська росії вивели шість кораблів у Чорне море на бойове чергування.





Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до шести ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів. В Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп — 72 ракети, — йдеться у повідомленні.

Також впродовж доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них одне судно рухалось з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 16 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: Ракурс


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