Окупаційні війська росії вивели шість кораблів у Чорне море на бойове чергування.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до шести ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів. В Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп — 72 ракети, — йдеться у повідомленні.