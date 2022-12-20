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У Чорне море вийшли шість російських кораблів - ВМС ЗСУ
У Чорне море вийшли шість російських кораблів — ВМС ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n178007-u-chorne-more-vyyshly-shist-rosiyskyh-korabliv-vms-zsu.htmlРакурс
Окупаційні війська росії вивели шість кораблів у Чорне море на бойове чергування.
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до шести ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів. В Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп — 72 ракети, — йдеться у повідомленні.
Також впродовж доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря — дев’ять суден, з них одне судно рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря — 16 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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