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Ракурс
Ізраїль передав для Херсонської області 17 генераторів різної потужності, фото: Міністерство енергетики України

17 генераторів для Херсонщини передав Ізраїль (ФОТО)

21 гру 2022, 08:52
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Ізраїль передав для Херсонської області 17 генераторів різної потужності — 110, 170, 220 та 250 кВА.





Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Ми раді, що в Ізраїлю є можливість допомогти Україні у ці складні часи війни. Бажаю, щоб в кожному українському домі було світло, бажаю не зламатися і вистояти перед лицем цих важких випробувань, які випали на долю України, — наголосив під час церемонії передачі генераторів надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, який також брав участь у церемонії, зазначив, що відомство додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отримані як гуманітарна допомога від міжнародних партнерів.

Ізраїль передав для Херсонської області 17 генераторів різної потужності, фото: Міністерство енергетики України

Нагадаємо, Азербайджан нещодавно передав Україні як гуманітарну допомогу 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

Джерело: Ракурс


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