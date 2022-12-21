Окупанти масово кидають зброю та відмовляються воювати. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти в Україні масово кидають зброю та відмовляються служити.

Серед загарбників дуже багато дезертирів, які відмовляються йти у бій проти Сил оборони. Також вороги обурені й здивовані, що їм доводиться воювати лише з автоматами, а розхваленої російською пропагандою нової техніки рф не видно. Про це йдеться у перехоплення телефонної розмови ворога, яке 21 грудня Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило у Facebook.

У нас дуже багато «500-их», дуже багато… які, бл*ть, автомат кинув і сказав: «Пішли всі нах*й, я не буду далі служити» і з'*бався", — розповідає один із загарбників.

А його співрозмовниця припустила, що всю техніку їхнє командування перекидає на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, громадяни росії хочуть отримувати зиск від окупантів, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Перехоплена українською розвідкою телефонна розмова свідчить, що навіть колишні дружини загарбників влаштовують скандали, щоб довести свою першочерговість в отриманні грошової допомоги.