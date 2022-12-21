Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зустріч Зеленського з Байденом. Скріншот із трансляції

Зеленський зустрівся з Байденом — історичні фото

21 гру 2022, 21:48
999

Володимир Зеленський, президент України, вже прибув до Білого дому.





Українського лідера зустрічав особисто президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перша леді Джил Байден. Глави держав-союзниць потисли руки. Прибуття Зеленського у Білий дім транслювалося у прямому ефірі на телеканалі CBS News.

Американський президент зробив комплімент Зеленському за його традиційну воєнну форму й після цього вони увійшли у Білий дім.

Адміністрація Байдена повідомила, що лідери вже розпочали двосторонню зустріч. Зазначалося, що під час переговорів президенти США та України «матимуть можливість провести поглиблене стратегічне обговорення майбутніх дій на полі бою».

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Зустріч Зеленського з Байденом. Фото: AP

Під час переговорів в Овальному кабінеті Зеленський вручив Байдену медаль від командира батареї HIMARS. Американський лідер відповів: «Це незаслужено, але я ціную».

Аеродром у Мачулищах у білорусі російські військові використовують як базу для своєї авіації. На цьому летовищі знаходяться три російські винищувачі Міг-31к, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Також тут присутній літак Іл-76 А-50у, який виявляє цілі для ракетних ударів. Фрагменти супутникового знімка аеродрому в Мачулищах, який був зроблений 19 грудня, опублікував у Twitter користувач під ніком MT_Anderson. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн». Зазначається, що фото розділені на три частини, в кожній з яких представлені різні фрагменти аеродрому з різною технікою відповідно. На летовищі можна побачити російські літаки ДРЛО Іл-76 А-50у «Сергій Атаянц» та Ту-134. Тут же ж знаходяться білоруські літаки Ан-26 та Іл-76. Також на світлинах вдалося зафіксувати вертольоти близько 20 одиниць білоруських вертольотів Мі-8 і Мі-24. Ракетоносії російських «Кинджалів» у білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн» Ракетоносії російських «Кинджалів» у білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн» Ракетоносії російських «Кинджалів» у білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн» Ракетоносії російських «Кинджалів» у білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн» Нагадаємо, минулого тижня росіяни перекинули на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал», а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У. У ЗСУ заявили, що це може свідчити про нарощування можливості агресора завдавати авіаційних ударів по території України.

Нагадаємо, після прибуття до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський заявив, що прибув до Вашингтону, щоб подякувати американському народові, президенту Джо Байдену та Конгресу за необхідну підтримку України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів