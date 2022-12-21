Зустріч Зеленського з Байденом. Скріншот із трансляції

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вже прибув до Білого дому.

Українського лідера зустрічав особисто президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перша леді Джил Байден. Глави держав-союзниць потисли руки. Прибуття Зеленського у Білий дім транслювалося у прямому ефірі на телеканалі CBS News.

Американський президент зробив комплімент Зеленському за його традиційну воєнну форму й після цього вони увійшли у Білий дім.

Адміністрація Байдена повідомила, що лідери вже розпочали двосторонню зустріч. Зазначалося, що під час переговорів президенти США та України «матимуть можливість провести поглиблене стратегічне обговорення майбутніх дій на полі бою».

Під час переговорів в Овальному кабінеті Зеленський вручив Байдену медаль від командира батареї HIMARS. Американський лідер відповів: «Це незаслужено, але я ціную».

Нагадаємо, після прибуття до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський заявив, що прибув до Вашингтону, щоб подякувати американському народові, президенту Джо Байдену та Конгресу за необхідну підтримку України.