Зеленський у Конгресі США - як це було

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Президент Володимир Зеленський 21 грудня виступив перед Конгресом та подарував бойовий прапор українських військових, який йому передали в Бахмуті.

Вони просили дати цей прапор членам палати та сенаторам. Тим, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть ухвалені, а цей прапор буде з вами, — сказав Зеленський.

Після цього спікерка Палати представників Пелосі подарувала Зеленському американський прапор, який майорів над Капітолієм на честь візиту президента України.

Під час промови Зеленського Конгрес Сполучених Штатів 21 раз аплодував стоячи.

Про що сказав Зеленський

Усупереч усім перепонам і сценаріям Україна не впала. А російська тиранія втратила контроль над нами. Ми перемогли Росію у битві розумів світу.

Росіяни намагаються захопить Бахмут із травня — він стоїть досі. Окупанти мають значну перевагу в артилерії та в іншому озброєнні, вони скидають на місто все, що можна. Однак наші воїни стоять.

Важливо продовжувати фінансову підтримку України. «Ваші гроші — це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально», — звернувся Зеленський до Конгресу.

Слід посилити санкції проти Росії та «притягнути до відповідальності терористів за агресію». Президент США Джо Байден підтримав мирний план Зеленського з 10 пунктів, але кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.

Українці святкуватимуть Різдво цього року, попри звірства війни. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне.​​

Зеленський закликав до продовження фінансової підтримки з боку США:

Ваші гроші — це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося відповідально.

Він також закликав членів Конгресу посилити санкції проти росії та «притягнути до відповідальності терористів за агресію». Він зазначив, що Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.

Президент закінчив свою промову, сказавши, що Україна досягне «абсолютної перемоги», повторивши свої слова з початку виступу: «Україна жива і сильна».

Ми перемогли росію в битві за думки світу. Але битва досі триває. І ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не тільки за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти й онуки та їхні діти й онуки. Вона визначить, чи буде це демократія — для українців і для американців, для всіх. І наступного року — вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності.

Підсумки візиту

Зеленський задоволений результатами свого візиту, відчувши двопартійну підтримку — CNN із посиланням на близьке до президента України джерело.

Водночас попри загалом теплий прийом, деякі республіканці ще не були готові взяти на себе зобов’язання продовжити фінансову підтримку України, зазначає Politico.

Лідер меншості в Палаті представників Стів Скалізе зазначив, що Конгрес зацікавлений в підтримці України, але за умови, що «гроші будуть ретельно перевірятися.

Після виступу у Конгресі Зеленський коротко зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Президент України також окремо поспілкувався з Пелосі, лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером, лідером меншості у Сенаті Мітчем МакКоннеллом та лідером Республіканської партії Палати представників Кевіном Маккарті.