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Україна отримає нову військову техніку від Німеччини
Україна отримає нову військову техніку від Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n178073-ukrayina-otrymaie-novu-viyskovu-tehniku-vid-nimechchyny.htmlРакурс
Німецький виробник зброї Rheinmetall найближчими днями передасть українській владі 26 нових військових вантажівок. Вартість автомобілів оцінюється у 12,5 млн євро.
Водночас Християнсько-соціальна спілка — одна з німецьких консервативних партій — закликала уряд передати Києву зенітно-ракетний комплекс Patriot.
У партії вважають, що Україну потрібно забезпечити зброєю, щоб «вона також могла протистояти російській агресії». Напередодні рішення про надання української армії ЗРК Patriot ухвалила влада Сполучених Штатів.
Загалом Україні буде передано 26 високопрохідних вантажівок MAN HX 8×8 із гаковою системою завантаження. Це військові вантажні автомобілі високої прохідності.
«Мілітарний» пише, що, ймовірно, йдеться про вантажівки зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem), передача яких була анонсована раніше.
Ці машини використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами. У німецькому концерні наголосили, що постачання транспортних засобів в Україну уже розпочато.
Сімейство HX, виготовлене компанією Rheinmetall MAN Military Vehicles, є одним із найпоширеніших військових вантажівок. Зараз у всьому світі експлуатується понад 15 тис. таких автомобілів.
Вантажівки HX — сімейство військових транспортних засобів, які розроблені для максимальної довговічної експлуатації, мобільності, простоти використання та модульності, що за словами виробника, фактично виділяє ці вантажівки у окремий клас автотехніки.
Концерн Rheinmetall також бере участь у кількох заходах на підтримку України. У 2023 році за підтримки уряду Німеччини дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставить в Україну польовий госпіталь «під ключ».
Крім того, Rheinmetall бере участь у кількох операціях «Ringtausch» (так званого кругового обміну) — це процедура, розроблена урядом Німеччини для підтримки українських оборонних спроможностей у співпраці з сусідніми європейськими країнами та країнами-партнерами НАТО.
Тут країни НАТО передають Україні важку техніку радянських часів, отримуючи в обмін озброєння західного виробництва.
15 грудня на сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня, терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки.
В оновленому списку допомоги ФРН:
ракети для системи ППО IRIS-T;
дві одиниці БРЕМ Bergepanzer 2;
30 тис. снарядів до 40-мм гранатометів;
5 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм;
чотири машини швидкої допомоги;
18 вантажівок 8Х8 зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem).
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