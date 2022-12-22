Україна отримає нову військову техніку від Німеччини

Загалом Україні буде передано 26 високопрохідних вантажівок MAN HX 8×8 із гаковою системою завантаження. Це військові вантажні автомобілі високої прохідності.

«Мілітарний» пише, що, ймовірно, йдеться про вантажівки зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem), передача яких була анонсована раніше.

Ці машини використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами. У німецькому концерні наголосили, що постачання транспортних засобів в Україну уже розпочато.

Сімейство HX, виготовлене компанією Rheinmetall MAN Military Vehicles, є одним із найпоширеніших військових вантажівок. Зараз у всьому світі експлуатується понад 15 тис. таких автомобілів.

Вантажівки HX — сімейство військових транспортних засобів, які розроблені для максимальної довговічної експлуатації, мобільності, простоти використання та модульності, що за словами виробника, фактично виділяє ці вантажівки у окремий клас автотехніки.

Концерн Rheinmetall також бере участь у кількох заходах на підтримку України. У 2023 році за підтримки уряду Німеччини дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставить в Україну польовий госпіталь «під ключ». Крім того, Rheinmetall бере участь у кількох операціях «Ringtausch» (так званого кругового обміну) — це процедура, розроблена урядом Німеччини для підтримки українських оборонних спроможностей у співпраці з сусідніми європейськими країнами та країнами-партнерами НАТО.

Тут країни НАТО передають Україні важку техніку радянських часів, отримуючи в обмін озброєння західного виробництва.

15 грудня на сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня, терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки.

В оновленому списку допомоги ФРН: