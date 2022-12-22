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Ракурс
США заблокували експорт технологій для ПВК “Вагнера” — Reuters

США заблокували експорт технологій для ПВК «Вагнера» — Reuters

22 гру 2022, 17:40
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Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила обмеження на експорт технологій для приватної армії путіна — російської ПВК «Вагнера».





Ми посилаємо чітке повідомлення недержавним структурам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії путіна, що Міністерство торгівлі без вагань діятиме проти них, — наголосив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез, пише Reuters.

У 2017 році США вже додавали ПВК «Вагнера» до торговельного чорного списку. Тепер воєнних злочинців рф позначать як кінцевого військового користувача та обмежать для них доступ до технологій, створених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

Нагадаємо, ПВК «Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, а й у розбудові оборонних укріплень. У листопаді депутати ЄС запропонували визнати ПВК «Вагнера» терористичною організацією. У грудні Державний департамент США вніс приватну армію путіна у список організацій, які викликають «особливе занепокоєння».

Джерело: Ракурс


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