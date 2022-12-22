ЗСУ знищили польовий аеродром рф на Херсонщині і 150 солдатів — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178088-zsu-znyschyly-polovyy-aerodrom-rf-na-hersonschyni-i-150-soldativ-genshtab.html

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Збройні сили України атакували ворожий польовий аеродром у районі Каховки на Херсонщині. Втрати росіян, за даними Генерального штабу ЗСУ, 150 осіб убитими та близько 50 пораненими.

Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу, — повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили противника.

Окрім цього, Сили оборони 20 грудня завдали удару по скупченню живої сили росіян в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. Внаслідок атаки вдалося вразити до 140 військовослужбовців окупаційних військ рф та знищити вісім вантажних автомобілів КамАЗ з боєприпасами.